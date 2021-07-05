Коллектив Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ингушетии провел субботник на вершине Столовой горы
Коллектив Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника провёл субботник на территории храма «Мят-Сели», расположенного на вершине горы Мят-Лоам (Столовая гора).
Участники мероприятия очистили прилегающую к древнему памятнику территорию от зарослей и бытового мусора, а также провели ремонт ограждения вокруг храма.
Сотрудники музея-заповедника через свою пресс-службу попросили граждан бережно относиться к истории, которая хранится в этих уникальных архитектурных строениях, и призвали всех, кто посещает удивительно красивый уголок Ингушетии, соблюдать чистоту и уважительно относиться к этим историческим местам.