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Коллектив «Газеты «Ингушетия» поздравляет Шамсудина Бокова с назначением на новую должность

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Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет Шамсудина Бокова с назначением на должность директора национальной телерадиокомпании республики.

Боков возглавлял газету «Ингушетия» с 2015 по 2023 года, лишь с небольшим перерывом в 2022 году, когда он перешел на госслужбу на должность заместителя министра промышленности и цифрового развития региона. В 2023 году Шамсудин Боков вернулся в редакцию, где проработал по сегодняшний день.

С 2015 года газета «Ингушетия» претерпела значительные изменения, сменив формат, дизайн и периодичность перешла на издание еженедельника и одновременно запустила совершенно новый проект, не имеющий аналогов в республике. Это — ежедневная интернет-газета «Ингушетия/ГIалгIайче», которая фактически стала первым в регионе государственным информационно-аналитическим ресурсом.

За последние 8 лет газета «Ингушетия» заслуженно выдвинулась в ряды лидеров региональной журналистики, не раз отмечалась федеральными и региональными наградами.

Сегодня коллектив газеты «Ингушетия» ставит перед собою задачу оперативно и достоверно освещать актуальные события, происходящие в республике, в СКФО, стране и мире, руководствуясь законом о СМИ, журналистской этикой и принципом: «Не навреди».

Коллектив газеты «Ингушетия» желает Шамсудину Бокову удачи в новом начинании, чтобы его талант и опыт использовался не только для развития национальной телерадиокомпании, но и региональной журналистики в целом.

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