Коллектив госфилармонии Ингушетии переведут из амфитеатра в другое здание из-за аварийности объекта

«Согласно заключению экспертной комиссии состояние летнего амфитеатра, в котором располагается филармония имени Хамхоева, признано аварийным», — сказал собеседник издания.

По его словам, Калиматов вместе с министром культуры Темерланом Дзейтовым осмотрел концертный зал и аудитории, в которых находятся работники филармонии, и отметил, что качество строительства и ошибки проектных решений привели здание к постепенному разрушению.

Руководитель субъекта считает, что, если имеются риски для жизни и здоровья людей, необходимо принимать срочные меры для их устранения.

Глава региона на месте принял решение временно предоставить помещения артистам в других структурных подразделениях Минкультуры.

Калиматов потребовал поднять все документы о подрядчике, построившем амфитеатр. Власти будут обращаться в суд и прокуратуру для привлечения к ответственности виновных лиц.

«Но для обращения в суд нам нужны документы, строительная экспертиза, на это уйдет 2,4 млн руб. То есть, чтобы пойти в суд по этим аварийным объектам, нам приходится брать деньги с Национального фонда развития республики. Мы возьмем средства и закажем экспертизу, таких зданий в регионе десятки. Это безобразие. Вместо того, чтобы заниматься созиданием, новое что-то делать, нам приходится ходить и разбираться с этими объектами», — сказал Калиматов.

По данным пресс-службы, в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина в Магасе планируется построить здания филармонии и ряда других объектов культуры. В частности, начать реализацию проектов строительства колледжа искусств и музея краеведения власти намерены уже в 2022 году.

Как сообщалось ранее, первый летний амфитеатр в Ингушетии на 1 тыс. зрителей открыли в Насыр-Кортском округе Назрани в 2012 году к 20-летию республики.