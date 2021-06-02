Коллектив ингушского РДНТ подарил праздник воспитанникам детского реабилитационного центра

Гости подготовили концертную программу для маленьких пациентов и их родителей. Перед ними выступили детский хореографический ансамбль Дома культуры сельского поселения Мужичи «Лоаман оаз» и воспитанники вокальных кружков ДК Яндаре, Плиево, Барсуки, Сурхахи, Кантышево и Назрановского районного Дома культуры. Дети с большой радостью и восторгом приняли юных артистов и сами тоже показали свои таланты.

Заместитель директора РДНТ Марем Катиева, заведующий отдела этнографии РДНТ Султан Мерешков и методист Зульфия Тумгоева подарили центру альбомы для рисования, комплекты цветных карандашей, пазлы, которые предоставил руководству РДНТ магазин канцелярских товаров «Канцлер плюс». Свою лепту в это богоугодное дело внесла и редакция детского журнала «Села1ад», от имени которой преподнесли центру издания разных лет. И, конечно же, не обошлось без сладких подарков.

Художественный руководитель РДНТ Ася Абдурзакова в своем выступлении подчеркнула значимость праздника.

«День защиты детей — один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Прежде всего этот праздник является напоминанием взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, свободу мнения, образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия», — отметила она и пожелала всем детишкам и их родителям здоровья и никогда не знать грусти и боли.

Руководство центра выразило слова благодарности за оказанное внимание в этот праздничный день.