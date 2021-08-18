Коллектив Ингушского Россельхозцентра провел субботник в горах республики
Агрономы Ингушского Россельхозцентра устроили субботник в горах республики, итогом мероприятия стал десяток мешков с мусором, собранным с небольшого участка.
Как сообщили газете «Ингушетия» в филиале, все работники РСЦ остались довольны поездкой, ведь им удалось еще раз побывать в завораживающих горах, снова увидеть впечатляющие башни и приложить руку к сохранению экологии.
Коллектив регионального Россельхозцентра призвал всех отдыхающих не только в Ингушетии, но и где бы то ни было, бережно относиться к природе и делать мир хоть чуточку чище.
«К сожалению, толпы людей оставляют в ингушских горах «горы мусора», — подчеркнули специалисты Ингушского РСЦ.