Коллектив Ингушского Россельхозцентра провел субботник в горах республики

Как сообщили газете «Ингушетия» в филиале, все работники РСЦ остались довольны поездкой, ведь им удалось еще раз побывать в завораживающих горах, снова увидеть впечатляющие башни и приложить руку к сохранению экологии.

Коллектив регионального Россельхозцентра призвал всех отдыхающих не только в Ингушетии, но и где бы то ни было, бережно относиться к природе и делать мир хоть чуточку чище.

«К сожалению, толпы людей оставляют в ингушских горах «горы мусора», — подчеркнули специалисты Ингушского РСЦ.