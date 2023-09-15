Вакцинация

Коллектив Минздрава Ингушетии в полном составе сделал прививки от гриппа

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Министр здравоохранения Ингушетии Зарема Антошкиева вместе с коллективом своего ведомства сделала вакцинацию от гриппа.

«Многолетний опыт прививочных кампаний против гриппа показывает, что вакцинация эффективна и безопасна», — цитирует Антошкиеву её пресс-служба.

Отмечается, что при вакцинации использовались препараты отечественного производства «Совигрипп» и «Ультрикс».

Напомним, в рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. В эту группу входят дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

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