Коллектив Минздрава Ингушетии в полном составе сделал прививки от гриппа

«Многолетний опыт прививочных кампаний против гриппа показывает, что вакцинация эффективна и безопасна», — цитирует Антошкиеву её пресс-служба.

Отмечается, что при вакцинации использовались препараты отечественного производства «Совигрипп» и «Ультрикс».

Напомним, в рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. В эту группу входят дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.