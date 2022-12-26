Коллектив НБ Ингушетии выразил соболезнования родным Магомета Газдиева

«Пришла трагическая весть, которую сердце отказывается принять. Ушел из жизни Магомет Ахметович Газдиев, наш коллега, удивительно добрый, чистый, благородный, щедрый, искренний человек. Он был таким, что мы не переставали восхищаться им, его прекрасной, без изъянов, душой.

Другим быть не мог, как достойный сын своего отца, настоящего патриота ингушского народа Газдиева Ахмеда Магиевича! (Дала дьакьала болба уж!).

Очень и очень больно осознавать эту потерю и горечь переполняет наши сердца! Хотя и понимаем, что «от Аллаха пришли мы, и к нему возвращаемся». Магомет был очень дорог и нужен всем: родным, близким, коллегам, друзьям. Он был нужен всему народу, потеря таких людей огромный урон для нации. И особенно он был нужен и необходим его маме и единственному младшему брату.

Дай Аллах им сил перенести этот страшный удар! Выражаем им наши глубокие соболезнования и разделяем их скорбь!

Везача Дала къахетам болба Мохьмада. Дала гешт долда!», — говорится в некрологе.

Коллектив газеты «Ингушетия» также выражает соболезнования родным, близким и коллегам Магомеда Газдиева.

Дала гешт долда!