Коллектив общественно-политической газеты «Ингушетия» с юбилеем издания поздравил премьер республики

«История газеты неразрывно связана с историей нашей республики. И на протяжении тридцати лет каждый сотрудник газеты продолжает вносить свою лепту в развитие республиканского периодического издания», — говорится в поздравлении.

Сластенин отметил, что сегодня газета пользуется заслуженным уважением и популярностью в Ингушетии. На ее страницах всегда можно найти отражение непростых процессов и событий в республике и стране, проблем и чаяний народа.

Премьер выразил уверенность, что огромный творческий потенциал и высокое журналистское мастерство будут способствовать дальнейшей плодотворной деятельности редакции газеты «Ингушетия».

«В этот знаменательный день искренне желаю вам новых творческих взлетов, доверия читателей и чутья на все новое и интересное, счастья, здоровья и благополучия», — подчеркнул Сластенин.

Напомним, 24 апреля 1993 года вышел первый номер газеты «Ингушетия», указ об учреждении издания был подписан первым Президентом республики позднее — 27 апреля.

Поскольку цифровые технологии занимают очень важное место в жизни общества и необходимо перестраиваться у газеты в 2015 году появились аккаунты в социальных сетях, где активные пользователи в режиме реального времени могут знакомиться с событиями, происходящими в регионе.

В 2016 году редакция, сменив формат, дизайн и периодичность перешла на издание еженедельника («толстушки») и одновременно запустила совершенно новый проект, не имевший аналогов в республике, — это ежедневная интернет-газета «Ингушетия», которая фактически стала первым в республике государственным информационно-аналитическим интернет-ресурсом.