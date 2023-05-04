Коллектив Сунженского РДК Ингушетии поздравил вдову фронтовика с наступающим Днем Победы

Коллектив районного ДК во главе с директором Айшат Матиевой пришел к жительнице сельского поселения Нестеровское не только с материальными подарками. Воспитанники РДК продекламировали уважаемой женщине стихи на военную тематику, пожелали ей крепкого здоровья и долголетия.

По словам собеседника, Губани Абадиева, 1932 года рождения, вместе со своим супругом воспитала пятерых сыновей и двух дочек. У нее более сотни внуков и правнуков.

Семья вдовы ветерана ВОВ поблагодарила работников культуры за внимание.