Коллектив Сунженского РДК Ингушетии поздравил вдову фронтовика с наступающим Днем Победы
Культработники Сунженского района поздравили вдову фронтовика Губани Абадиеву с наступающим Днем Победы, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Коллектив районного ДК во главе с директором Айшат Матиевой пришел к жительнице сельского поселения Нестеровское не только с материальными подарками. Воспитанники РДК продекламировали уважаемой женщине стихи на военную тематику, пожелали ей крепкого здоровья и долголетия.
По словам собеседника, Губани Абадиева, 1932 года рождения, вместе со своим супругом воспитала пятерых сыновей и двух дочек. У нее более сотни внуков и правнуков.
Семья вдовы ветерана ВОВ поблагодарила работников культуры за внимание.