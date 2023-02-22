Назначение

Коллективу Минимущества Ингушетии представили нового руководителя

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Константин Гамаюнов

Премьер-министр Владимир Сластенин представитель коллективу министерства имущественных и земельных отношений региона нового руководителя Константина Гамаюнова, сообщили «Ингушетии» в правительстве республики.

«Уверен, что опыт работы в органах исполнительной власти Ставрополья, а тем более на руководящей должности, поможет вам в работе в министерстве. Хотя наша республика для вас — субъект незнакомый, но он входит в СКФО, как и Ставропольский край, а, значит, быстро обосноваться и влиться в трудовую деятельность не составит большого труда», — подчеркнул Сластенин.

Отмечается, что Гамаюнов из Минеральных Вод. В 2001 году окончил Северо-Кавказский социальный институт в городе Ставрополе, в 2004-м Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, специальности: «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция». Является кандидатом юридических наук.

С 2006 по 2014 годы он занимал должность главы администрации города Минеральные Воды, далее работал представителем губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании и заместителем директора по правовым вопросам, руководителем ФГУП «Владимирское» ФСИН России, входил в состав совета директоров ОАО «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды».

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