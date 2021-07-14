Фестиваль

Коллективы домов культуры Ингушетии примут участие в двух крупных фестивалях

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Коллективы домов культуры Ингушетии готовятся к участию в двух крупных проектах — Пятом Всероссийском фестивале-конкурсе самодеятельных творческих коллективов «О любви, о дорогах войны. И о тех, кто навек влюблены...» и Международном фестивале искусств «Российский берег. Летний марафон online».

Как сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества, в культурных мероприятиях примут участие хоры и ансамбли, солисты, авторы-чтецы, а также аккомпаниаторы. Участие в фестивалях поможет проявить свои таланты в хореографии, вокале, декламировании, музыкальном исполнительстве, театральном, цирковом искусстве и сценарно-режиссерском творчестве.

Методическую помощь худрукам и руководителям кружков ДК оказывает художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова. Она подробно разбирается с работниками домов культуры в условиях участия в конкурсных программах и выборе номинации, а также в имеющемся у коллективов творческом потенциале, который позволит в лучшем виде представить Ингушетию на столь значимых культурных форумах.

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