Коллективы домов культуры Ингушетии примут участие в двух крупных фестивалях

Как сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества, в культурных мероприятиях примут участие хоры и ансамбли, солисты, авторы-чтецы, а также аккомпаниаторы. Участие в фестивалях поможет проявить свои таланты в хореографии, вокале, декламировании, музыкальном исполнительстве, театральном, цирковом искусстве и сценарно-режиссерском творчестве.

Методическую помощь худрукам и руководителям кружков ДК оказывает художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова. Она подробно разбирается с работниками домов культуры в условиях участия в конкурсных программах и выборе номинации, а также в имеющемся у коллективов творческом потенциале, который позволит в лучшем виде представить Ингушетию на столь значимых культурных форумах.