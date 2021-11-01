Колокольцев поздравил с высокими наградами полицейских, отличившихся при спасении погибавших

Генерал полиции сделал акцент на том, что более чем 300-летняя история российской полиции наполнена яркими примерами доблести и отваги: «Во все времена защитники правопорядка смело смотрели в лицо опасности, приходили на помощь в ситуациях, которые казались безнадежными. И делали это не только из чувства долга, но прежде всего — по зову сердца».

Министр подчеркнул: «Служба в полиции — не просто работа. В любой нештатной ситуации, если рядом, пусть даже случайно, оказался полицейский, именно на него устремлены взгляды граждан. И он должен мгновенно, действуя решительно и не поддаваясь эмоциям, прийти на помощь попавшим в беду. Для этого мало быть профессионалом. Необходимо обладать силой духа, способностью сопереживать чужой боли, быть смелым и благородным».

Обращаясь к награжденным, Колокольцев отметил, что их героические поступки получили высокую оценку руководства страны и Министерства: «Каждого из вас можно по праву назвать достойным гражданином России, продолжателем лучших традиций Министерства, основанных на верности Присяге и своему народу. Самых добрых слов и глубокой признательности заслуживают наши коллеги-женщины, которые наравне с мужчинами рисковали собой во имя спасения людей от неминуемой гибели».

Он поблагодарил присутствующих за ответственное отношение к делу и незаурядные личные качества. Затем были оглашены Указ Президента и ведомственные приказы.

Принимая государственную награду — медаль «За спасение погибавших», инспектор ППС полиции мобильного взвода 2-й роты ОБ ППСП УМВД России по г. Туле капитан полиции Наталья Демьянова, которая вместе с коллегами спасла из огня двоих детей и пятерых взрослых, выразила уверенность в том, что так же поступил бы каждый сотрудник: «Полицейский просто не имеет права пройти мимо чужой беды. Эта награда будет напоминать нам о ценности человеческой жизни. Служим России, служим народу!»