Футбол

Команда «Атлетик» из Сунжи Ингушетии победила в осенних играх Ночной футбольной лиги

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Сунженский «Атлетик» стал победителем осеннего сезона премьер-лиги (6×6) Ночной футбольной лиги.

По информации портала ingfootball, в турнире принимали участие 10 команд, которые играли по два круга, а сами игры проходили на мини-футбольном стадионе в городе Магасе.
Отмечается, что перед заключительным туром сунженцы опережали ближайшего преследователя — «Гамурзиево» — на одно очко, и для завоевания чемпионства «Атлетику» в матче 18-го тура требовалось выиграть у «Норвича» из сельского поселения Троицкое. В итоге, сунженцы не оставили шансов сопернику, разгромив со счетом 23:0. Серебряные медали завоевала команда «Гамурзиево», бронза досталась «Нестер-Сити» из Нестеровского.

После завершения матча состоялась церемония награждения победителей и призеров турнира, которые были награждены кубками, медалями и грамотами соответствующей степени.

Также состоялось вручение индивидуальных наград игрокам, проявившим себя наиболее активно по ходу соревнований. Лучшим вратарем был признан Ибрагим Чаниев из «Нестер-Сити», лучшим защитником стал Магомед Балаев («Атлетик»), а Ахмед Парчиев из «Гамурзиево» назван лучшим игроком турнира.

Также в составе победителя турнира были отмечены Абу-Муслим Хамхоев, как лучший бомбардир, и Руслан Картоев, как лучший ассистент. Шукарби Албогачиев, представляющий «Гамурзиево», стал лучшим молодым игроком, а его наставник Дауд Мархиев стал лучшим тренером.
Напомним, ранее «Атлетик» становился победителем Нестеровской ночной любительской лиги в 2019 году, а также чемпионом Ингушетии по футболу в 2016 году.

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