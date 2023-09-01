Соревнования

Команда Джейрахского района Ингушетии заняла первое место на соревнованиях по косьбе травы

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Команда Джейрахского района заняла первое общекомандное место на соревнованиях по косьбе травы «Мангала говзал», приуроченных к 99-летию Ингушской государственности.

Организовали мероприятие центр культуры, спорта и туризма города Магас и мэрия столицы республики. Косари демонстрировали своё мастерство на территории, примыкающей к башне Согласия, площадью 0, 9 га.

Во время оценки участников соревнований важным критерием являлась чистота (ровный прокос). Кроме того, члены жюри сравнивали высоту скошенной травы, внешний вид земельного участка после окончания работ, промежуток времени, за который удалось скосить и собрать траву. Победители получили ценные призы.

Напомним, «Мангала говзал» проводится для сохранения культурных традиций, развития спортивной косьбы и самореализации личности.

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