Команда «Горец» из Ингушетии завоевала «золото» на турнире по регби в Махачкале

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, турнир в Махачкале также является отборочным на всероссийские соревнования «Кубок Соколова».

На стадионе «Труд» в столице Дагестана выступали две команды из республики — «Горец» и «Магас», первая стала обладателем золотых медалей, в то время как вторая заняла четвертое место и осталась в шаге от пьедестала.

Напомним, два кубка из трех Академии регби «Юг» текущего года оказались в Ингушетии.