Команда «Горец» из Ингушетии завоевала «золото» на турнире по регби в Махачкале
Команда «Горец» из Ингушетии завоевала «золото» на турнире по регби среди детей 2011-2012 годов рождения в рамках соревнований за кубок Академии регби «Юг» ЮФО/СКФО.
Как сообщили в Минспорта Ингушетии, турнир в Махачкале также является отборочным на всероссийские соревнования «Кубок Соколова».
На стадионе «Труд» в столице Дагестана выступали две команды из республики — «Горец» и «Магас», первая стала обладателем золотых медалей, в то время как вторая заняла четвертое место и осталась в шаге от пьедестала.
Напомним, два кубка из трех Академии регби «Юг» текущего года оказались в Ингушетии.