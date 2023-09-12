Регби

Команда «Горец» из Ингушетии завоевала «золото» на турнире по регби в Махачкале

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Команда «Горец» из Ингушетии завоевала «золото» на турнире по регби среди детей 2011-2012 годов рождения в рамках соревнований за кубок Академии регби «Юг» ЮФО/СКФО.

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, турнир в Махачкале также является отборочным на всероссийские соревнования «Кубок Соколова».

На стадионе «Труд» в столице Дагестана выступали две команды из республики — «Горец» и «Магас», первая стала обладателем золотых медалей, в то время как вторая заняла четвертое место и осталась в шаге от пьедестала.

Напомним, два кубка из трех Академии регби «Юг» текущего года оказались в Ингушетии.

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