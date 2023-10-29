Гимнастика

Команда Ингушетии принимает участие в фестивале гимнастики Dag Gym-2023 в Дагестане

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Сборная команда республики принимает участие в первом Дагестанском фестивале гимнастики «Dag Gym-2023», который стартовал 27 октября в Каспийске и продлится до 30 октября, сообщили «Ингушетии» в министерстве спорта региона.

Спортивное мероприятие организовано клубом «Академия гимнастики» и школой спортивной гимнастики Владимира Дикинова. Соревнования проходят по командной, художественной и спортивной гимнастике, а также адаптивной художественной гимнастике для детей с особенностями развития.

В фестивале принимают участие более 600 спортсменов из разных регионов России: Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Томска и других, а также из Калмыкии, Адыгеи и ДНР.

«Надеемся, что это событие станет знаковым и позволит привлечь внимание к развитию гимнастики на Северном Кавказе, а также способствует популяризации этого вида спорта среди молодежи», — отметили в министерстве спорта Ингушетии.

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