Команда Ингушетии принимает участие в фестивале гимнастики Dag Gym-2023 в Дагестане

Спортивное мероприятие организовано клубом «Академия гимнастики» и школой спортивной гимнастики Владимира Дикинова. Соревнования проходят по командной, художественной и спортивной гимнастике, а также адаптивной художественной гимнастике для детей с особенностями развития.

В фестивале принимают участие более 600 спортсменов из разных регионов России: Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Томска и других, а также из Калмыкии, Адыгеи и ДНР.

«Надеемся, что это событие станет знаковым и позволит привлечь внимание к развитию гимнастики на Северном Кавказе, а также способствует популяризации этого вида спорта среди молодежи», — отметили в министерстве спорта Ингушетии.