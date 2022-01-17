Команда Ингушетии завоевала 3 золотых медали на турнире по дзюдо в Дагестане
Три золотых медали из 11 возможных завоевала команда Ингушетии на межрегиональном турнире по дзюдо. Соревнования памяти мастера спорта СССР Магомеда Расулова прошли в Махачкале. Всего за награды боролись около 300 спортсменов из разных уголков СКФО.
Как сообщает пресс-служба Минспорта Дагестана, борьбу за одиннадцать комплектов наград вели около трёхсот спортсменов.
«В результате шесть золотых медалей завоевали спортсмены Дагестана. Три награды высшей пробы отправились в Ингушетию и две — в Чеченскую Республику. В соревнованиях также участвовали гости из Ставропольского края и Астраханской области», — говорится в сообщении.