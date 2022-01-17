Дзюдо

Команда Ингушетии завоевала 3 золотых медали на турнире по дзюдо в Дагестане

0

Три золотых медали из 11 возможных завоевала команда Ингушетии на межрегиональном турнире по дзюдо. Соревнования памяти мастера спорта СССР Магомеда Расулова прошли в Махачкале. Всего за награды боролись около 300 спортсменов из разных уголков СКФО.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Дагестана, борьбу за одиннадцать комплектов наград вели около трёхсот спортсменов.

«В результате шесть золотых медалей завоевали спортсмены Дагестана. Три награды высшей пробы отправились в Ингушетию и две — в Чеченскую Республику. В соревнованиях также участвовали гости из Ставропольского края и Астраханской области», — говорится в сообщении.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минкультуры Ингушетии объявило о наборе абитуриентов для поступления в профильные вузы страны
Предприниматель из Ингушетии стал победителем проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП России»
В Ингушетии до 335 увеличен резерв ковид-коек из-за возможного роста заболеваемости
Около 90% от подлежащих вакцинации жителей Ингушетии сделали прививку против Covid-19
Мухаммад Султыгов стал бронзовым призером первенства Ростовской области по греко-римской борьбе
Депутат Госдумы от Ингушетии Татриев помог жителям села Зязиков-Юрт решить проблему с электроснабжением
В Назрановском районе Ингушетии провели беседы со школьниками на тему «Терроризм — это зло»
Театральные коллективы и анимационные студии Ингушетии приглашают к участию в Большом детском фестивале
2022 год пройдет в Ингушетии под знаком 30-летия образования республики в составе России
В парламенте Ингушетии поддержали предложение «Единой России» снять с рассмотрения Госдумой законопроект о QR-кодах
Ингушский спортсмен Мухаммад Плиев стал победителем открытого турнира по грэпплингу в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 