Команда ингушских спортсменов отправилась в город Ханты-Мансийск на чемпионат России по ММА
Команда ингушских спортсменов во главе с советником министра спорта республики, президентом Федерации смешанных боевых единоборств Вахой Шанхоевым отправилась в город Ханты-Мансийск, чтобы принять участие в чемпионате России по ММА среди мужчин.
Как сообщили в Минспорта республики, соревнования пройдут с 31 мая по 4 июня в «Центре развития теннисного спорта».
«Одни из сильнейших бойцов республики намерены продемонстрировать свои навыки и побороться за звание лучшей команды в стране», — подчеркнули в спортивном ведомстве Ингушетии.
Отмечается, что в состав команды входят опытные спортсмены: Хамхоев Адам, Картоев Ибрагим, Кортоев Билан, Хозботов Аслан, которые готовы к тяжелым поединкам и не остановятся ни перед чем, чтобы достичь победы.