Команда ингушских спортсменов отправилась в город Ханты-Мансийск на чемпионат России по ММА

Как сообщили в Минспорта республики, соревнования пройдут с 31 мая по 4 июня в «Центре развития теннисного спорта».

«Одни из сильнейших бойцов республики намерены продемонстрировать свои навыки и побороться за звание лучшей команды в стране», — подчеркнули в спортивном ведомстве Ингушетии.

Отмечается, что в состав команды входят опытные спортсмены: Хамхоев Адам, Картоев Ибрагим, Кортоев Билан, Хозботов Аслан, которые готовы к тяжелым поединкам и не остановятся ни перед чем, чтобы достичь победы.