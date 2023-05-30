ММА

Команда ингушских спортсменов отправилась в город Ханты-Мансийск на чемпионат России по ММА

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Команда ингушских спортсменов во главе с советником министра спорта республики, президентом Федерации смешанных боевых единоборств Вахой Шанхоевым отправилась в город Ханты-Мансийск, чтобы принять участие в чемпионате России по ММА среди мужчин.

Как сообщили в Минспорта республики, соревнования пройдут с 31 мая по 4 июня в «Центре развития теннисного спорта».

«Одни из сильнейших бойцов республики намерены продемонстрировать свои навыки и побороться за звание лучшей команды в стране», — подчеркнули в спортивном ведомстве Ингушетии.

Отмечается, что в состав команды входят опытные спортсмены: Хамхоев Адам, Картоев Ибрагим, Кортоев Билан, Хозботов Аслан, которые готовы к тяжелым поединкам и не остановятся ни перед чем, чтобы достичь победы.

 

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