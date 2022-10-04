Команда ингушского спортклуба «Кушт» примет участие в международном турнире по вольной борьбе
Команда спортивного клуба «Кушт» примет участие в международном турнире по вольной борьбе в селении Ботлих на призы серебряного призера чемпионата мира и Олимпийских игр Юсупа Абдусаламова.
Как сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы Ингушетии, СК «Кушт» на этом турнире представят Магомет-Тагир Ханиев (86 кг), Магомед Джандаров (65 кг), Ислам Картоев (86 кг), Мухаммад Картоев (86 кг), Мурад Евлоев (74 кг).
Ответственный за ингушскую команду на данном спортивном мероприятии — старший тренер юношеской сборной по вольной борьбе Ингушетии Рамазан Гагиев. Соревнования будут проходить с 7 по 9 октября.