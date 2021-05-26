Команда Ингушского университета заняла третье место на олимпиаде студентов-медиков в Ставрополе

Участники конкурса — будущие медики из всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа — соревновались в следующих разделах медицины: неврология, травматология, психиатрия, клиническая фармакология, терапия, клиническая генетика, педиатрия, стоматология, хирургия, акушерство и гинекология, онкология, оториноларингология, инфекционные болезни, анестезиология и реаниматология.

Ингушский госуниверситет был представлен командой медицинского факультета «Леге Артис» в сопровождении старшего преподавателя кафедры «Нормальная физиология» Бэллы Кодзоевой. Пятикурсники Магомед Евлоев и Милана Томова, третьекурсницы Зарема Майсигова и Амина Муцольгова, а также студент шестого курса Магомед Албогачиев успешно прошли все испытания.

В конкурсе капитанов отлично выступила капитан команды Зарема Майсигова. Магомед Албогачиев и Магомед Евлоев стали победителями в состязаниях по оказанию неотложной помощи. Милана Томова и Амина Муцольгова продемонстрировали отличные знания в организации общественного здоровья и правовых аспектах оказания медицинской помощи, блестяще решив клинические задачи на шестом этапе олимпиады.

По итогам всех этапов конкурса команда ИнгГУ заняла третье место, на втором — команда Дагестанского государственного медицинского университета, победителем олимпиады стала команда Ставропольского государственного медицинского университета.

По словам ингушских конкурсантов, успех на данном мероприятии — это результат огромного совместного труда студентов и всего профессорско-преподавательского коллектива медицинского факультета под руководством декана Омара Яндиева.

По окончании олимпиады призерам были вручены дипломы во всех номинациях и ценные подарки.