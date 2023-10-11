Регби

Команда из Ингушетии «Горец» принимает участие во всероссийских соревнованиях по регби

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Команда из Ингушетии «Горец» принимает участие во Всероссийских соревнованиях школьников по регби «Кубок Соколова».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, состязания проходят на площадке «Легенда центр» в Сочи. Руководит ингушской командой президент Федерации регби республики Ислам Циздоев.

Отмечается, что турнир среди юных спортсменов 2011-2012 годов рождения принял тридцать две команды со всей России.

«Прежде всего наши ребята на этих состязаниях получат отличный опыт, новые знакомства и самые положительные эмоции», — отметил Ислам Циздоев.

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