Команда из столицы Ингушетии стала победителем Кубка академии регби «Юг-2023»

Как сообщили в Минспорта региона, юные регбисты из центра культуры, спорта и туризма города Магаса в пяти встречах одержали четыре победы на стадионе «Спартак» в Нальчике. Они сыграли вничью со счетом 10:10 с регбистами из Махачкалы, где по дополнительным критериям в итоговом протоколе оказались на первом месте и второй год подряд выиграли Кубок академии регби «Юг».

Отмечается, что Федерация регби Республики Ингушетия под руководством Ислам-Бека Циздоева осуществляет свою работу не так давно, но, несмотря на короткий срок своего существования, показала отличные результаты. Впереди у ребят запланировано немало соревнований, текущий год обещает быть насыщенным.