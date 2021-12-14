Команда КВН Ингушского госуниверситета сразится за выход в одну из телевизионных лиг

Ингушская команда была сформирована лишь полгода назад, несмотря на это ребята смогли войти в пятерку лучших из 9-ти команд-участниц, большинство из которых — команды телевизионных лиг. Первое место заняли чемпионы высшей лиги, команда из Пятигорска с 20-летним стажем в КВН, второе и третье места достались участникам премьер-лиг.

Кроме того, команда ИнгГУ прошла в ежегодный международный сочинский фестиваль «КиВиН-2021», который состоится в январе. На фестивале соберутся все телевизионные команды, чемпионы высшей лиги и не только. Команда Ингушского госуниверситета сразится за выход в одну из телевизионных лиг.