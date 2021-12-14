Команда КВН Ингушского госуниверситета сразится за выход в одну из телевизионных лиг

0

Команда КВН Ингушского государственного университета заняла четвертое место в финальной игре центральной Краснодарской лиги международного союза КВН, которая состоялась в Морском культурном центре Новороссийска, сообщила пресс-служба ИнгГУ.

Ингушская команда была сформирована лишь полгода назад, несмотря на это ребята смогли войти в пятерку лучших из 9-ти команд-участниц, большинство из которых — команды телевизионных лиг. Первое место заняли чемпионы высшей лиги, команда из Пятигорска с 20-летним стажем в КВН, второе и третье места достались участникам премьер-лиг.

Кроме того, команда ИнгГУ прошла в ежегодный международный сочинский фестиваль «КиВиН-2021», который состоится в январе. На фестивале соберутся все телевизионные команды, чемпионы высшей лиги и не только. Команда Ингушского госуниверситета сразится за выход в одну из телевизионных лиг.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии иностранка получила три года тюрьмы за хранение наркотиков
Глава Ингушетии дал старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний»
Студент Ингушского госуниверситета Мовсар Зангиев принимает участие в финале премии «Студент года — 2021»
В сельском поселении Мужичи Ингушетии в скором времени откроется библиотека нового поколения
Заслуженный деятель искусств Адам Галаев подарил музею ИЗО Ингушетии свои произведения
Ингушские спортсмены стали призерами престижного турнира по бразильскому джиу-джитсу в Казахстане
Сотрудники мемориального комплекса Ингушетии продолжают цикл выездных лекций «Славные сыны Отечества»
Ингушские спортсмены стали призерами первенства по смешанным боевым единоборствам в Ессентуках
На повышение зарплаты работников бюджетной сферы выделено более 12 млрд рублей
В МВД по Ингушетии призвали водителей получать права через портал государственных услуг
Ингушетия оказалась на последних позициях списка по доступности покупки автомобилей

Главное

Яндекс.Метрика

 