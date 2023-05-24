Команда КВН из Ингушетии заняла второе место на соревнованиях в Нальчике
Команда КВН из Ингушетии «Сборная Хасана Халмурзаева» выступила на сцене музыкального театра города Нальчик и заняла второе место.
В турнире весёлых и находчивых приняли участие также команды из Ставропольского края, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
Главный приз вечера, кубок победителя, достался команде «Сектор джаза» из Ставрополя, замкнула тройку «Реанимация смеха» из столицы КБР.
Мероприятие организовано Минмолодёжи КБР в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России».