Команда КВН из Ингушетии заняла второе место на соревнованиях в Нальчике

В турнире весёлых и находчивых приняли участие также команды из Ставропольского края, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Главный приз вечера, кубок победителя, достался команде «Сектор джаза» из Ставрополя, замкнула тройку «Реанимация смеха» из столицы КБР.

Мероприятие организовано Минмолодёжи КБР в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России».