Команда Минобрнауки стала обладателем кубка Ингушетии по мини-футболу среди ведомств

Как сообщил портал ingfootball, встреча прошла на мини-футбольном поле в Магасе и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Минобразования».

Игроки образовательного ведомства оформили чемпионский дубль в соревнованиях среди министерств и ведомств. Ко второй победе в регулярном чемпионате коллектив добавил победу и в кубке, который был разыгран впервые.

В первом тайме голов зрители не увидели, а вот после перерыва на последних секундах решилась судьба обладателя приза. Первыми счет в матче открыли росгвардейцы благодаря голу Накира Дзортова. Пропущенный гол не смутил «Минобразования» и вскоре Ахмед Падиев сделал счет вновь равным. Развязка в игре наступила на последней минуте встречи — лучший бомбардир чемпионата Аслан Дзортов воспользовался своим моментом и точным ударом отправил мяч в цель.