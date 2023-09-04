Команда проекта «Места» компании «ВКонтакте» путешествует по Ингушетии

Как сообщили в Комтуризма республики, первый день пребывания в Ингушетии команда проекта, в состав которой вошли представители съемочной группы, победители федеральных конкурсов, известные артисты и блогеры, провели в Магасе.

Так, в студии войлочного ковроделия «Истинг» для гостей провели мастер-класс по изготовлению изделий из войлока. Каждый свалял брелок-игрушку в виде ингушской башни на память. Танзила Дзаурова рассказала о национальных орнаментах в ковроделии и их исторических предпосылках.

Далее блогеры и съемочная группа посетили магазин готовой продукции «Истинг тика», который с недавних пор локализуется в парке «Шелковый путь» рядом с Башней Согласия. Команда проекта ВК «Места» отсняла содержательный материал.

Следующей активностью был мастер-класс по ингушскому танцу в студии «Ритмы гор» в Магасе. Участникам выдали национальные костюмы и показали азы ингушского танца.

В этот же день компания посетила туристический маршрут у Мемориала памяти и славы, который представляет из себя декоративную площадку, выстроенную в национальном колорите и передающую образ древних нартов. Там же для гостей состоялся полдник.

И, конечно, команда проекта «Места» не упустила возможность посетить самый высокий этномузей в России, высотой 100 метров — Башню Согласия. Как утверждают сами блогеры, кадры на закате получились изумительными.

Участники проекта при содействии туристического ведомства региона посетят горную Ингушетию, мастерские ремесленников, дом-музей Мурада Полонкоева и др., совершат конные прогулки, пообщаются с местными лучниками.

Основными задачами проекта являются формирование благоприятного имиджа и создание качественного контента о субъекте, продвижение региональных туристских брендов, увеличение целевой аудитории в сообществах партнеров в социальных сетях.

Компания «ВКонтакте» организует продвижение фильма и сопутствующего контента, а также окажет рекомендательную и рекламную поддержку партнерским сообществам VK. Общий охват составит более 1 млн пользователей, интересующихся путешествиями по России.