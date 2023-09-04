Туризм

Команда проекта «Места» компании «ВКонтакте» сняла видеоролик о развитии стрельбы из лука в Ингушетии

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Команда проекта «Места» компании «ВКонтакте», которая создает имиджевый документальный видеоролик об Ингушетии, сняла видео о развитии стрельбы из лука в республике.

«Для съемки были приглашены лучники Федерации стрельбы из лука, арбалета РИ. Спортсмены охотно продемонстрировали свое умение, приняв участие в записи видеоролика для социальной сети «ВКонтакте», — сообщил представитель организации Алихан Гаирбеков. — Популяризация данного вида спорта является для нас одной из важнейших задач, и поэтому мы никогда не упускаем возможности поделиться своими навыками и страстью к стрельбе из лука с широкой аудиторией».

Отмечается, что одним из особых моментов записи стал мастер-класс по стрельбе из трех видов лука (блочный, рекурсивный, исторический), который провел кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука, действующий чемпион ЮФО Умар Дашлакиев. Он продемонстрировал свое мастерство и технику, позволив гостям увидеть и почувствовать всю красоту и сложность этого искусства.

Умар с легкостью переключался на разные виды луков, показывая их особенности и преимущества. Он делился своими знаниями и опытом, объяснял тонкости и трюки, которые помогают достичь большей точности и силы в стрельбе. Гости с удовольствием слушали его рассказы и активно задавали вопросы.

Авторы ролика надеются, что многие пользователи сети «ВКонтакте» будут впечатлены мастерством ингушских лучников и в будущем проявят желание попробовать себя в этом виде спорта.

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