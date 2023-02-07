Команда РСШ «Ангушт» Ингушетии стала победителем первенства ЮФО по мини-футболу

По информации портала ingfootball, соревнования проходили в станице Мостовская Краснодарского края. В футбольных состязаниях приняли участие 12 команд, которые были разбиты на четыре группы по три команды в каждом квартете.

В главном матче турнира подопечные Хасана Оздоева вырвали победу у махачкалинского «Динамо-Дагестан» в упорной борьбе со счётом 2:1. Голы забили Исламбек Саутиев и Бекхан Барахоев.

Ингушской команде вручили кубок, медали и грамоты. А вратарь Абдуллах Дарсигов был признан лучшим игроком соревнований. Также мастера кожаного мяча получили путёвку на всероссийские соревнования, которые пройдут в Нижнем Новгороде.