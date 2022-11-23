Команда с участием студентки ИнгГУ стала победителем проектной сессии на слете старост

Слет прошел при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи с 18 по 20 ноября в МГУ имени Ломоносова и объединил более 300 старост академических групп со всей России.

В рамках слёта студенты-старосты самых различных специальностей делились успешными практиками самоуправления внутри своих вузов, обсуждали возникающие в работе сложности и создавали перспективные проекты для дальнейшего сотрудничества.

Попав в атмосферу лидерства, развития и инициатив, участники впитывали знания на лекциях в области коммуникации, управления, профориентации, применяли их на практике во время мастер-классов, принимали активное участие в дискуссионной площадке и форсайт-сессии.

Завершающим работу слета мероприятием стало участие старост в создании проектов в рамках проектной сессии «Взгляд в будущее», а затем защита их перед другими командами и экспертами. По итогу проектной сессии команда с участием Аси Бекбузаровой стала победителем в номинации «Лучшая проектная идея».