Команда школы Карабулака представит Ингушетию в финале Всероссийского интеллектуального турнира

Как сообщила пиар-служба общества «Знание», региональный этап прошёл на площадке Ингушского государственного университета. В финале приняли участие 10 самых эрудированных команд республики. Сильнейшими командами региона стали школа № 1 г. Карабулака, гимназия № 1 имени А. Б. Дошаклаева г. Карабулака, школа № 5 г. Малгобека.

Региональные финалы турнира «Лига знаний: школы и колледжи» продлятся до 11 июня по всей России. Победители от 89 регионов встретятся в федеральном финале в Москве в конце июня. Турнир общества «Знание» и «Движения первых» собрал свыше 400 тысяч участников со всей страны.

На заключительной игре участникам предстоит проверить свою эрудицию в различных сферах, в том числе в истории России, науке и технологиях, культуре, искусстве и спорте. Топ-10 команд страны получат ценные призы, среди которых гаджеты и денежные премии на собственное развитие.

Свои вопросы участникам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, член Совета Федерации, российский борец Александр Карелин, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, лётчик-космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, Герой России Андрей Борисенко, генеральный директор АО «Просвещение» Наталья Третьяк.

Напомним, турнир «Лига знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 г. при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов Российского общества «Знание», которые теперь объединены в направление «Знание. Игра». Два первых этапа — индивидуальный и командный — прошли на базе образовательных организаций. По итогам состязаний проводятся очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале в Москве.