Команда СКР Ингушетии сыграла вничью с ФК «Газпром-Назрань» в зимнем чемпионате по мини-футболу

«На этот раз команда следственного управления встретилась с ФК «Газпром-Назрань». Упорная борьба, в которой обе команды показали красивый, интересный футбол, завершилась ничейным счетом. Необходимо отметить, что все команды очень ответственно подходят к каждой встрече, поэтому матчи выдаются очень напряженными и захватывающими», — говорится в пресс-релизе СУ СКР по региону.

Напомним, что свою третью игру команда следственного управления провела 9 января 2022 года с командой МВД Ингушетии, в которой одержала уверенную победу.