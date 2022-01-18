Команда СКР Ингушетии сыграла вничью с ФК «Газпром-Назрань» в зимнем чемпионате по мини-футболу

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Во Дворце спорта имени Берда Евлоева в Назрани состоялся матч между командами СУ СКР по Ингушетии и ФК «Газпром-Назрань» в рамках зимнего чемпионата по мини-футболу среди команд министерств и ведомств. Матч завершился ничейным счетом.

«На этот раз команда следственного управления встретилась с ФК «Газпром-Назрань». Упорная борьба, в которой обе команды показали красивый, интересный футбол, завершилась ничейным счетом. Необходимо отметить, что все команды очень ответственно подходят к каждой встрече, поэтому матчи выдаются очень напряженными и захватывающими», — говорится в пресс-релизе СУ СКР по региону.

Напомним, что свою третью игру команда следственного управления провела 9 января 2022 года с командой МВД Ингушетии, в которой одержала уверенную победу.

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