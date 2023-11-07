Команда юных ингушских футболистов «Ангушт» стала победителем турнира в Краснодаре

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, помимо команды Илеза Газдиева, в футбольных баталиях принимали участие также подопечные Дауда Мархиева. Оба ингушских коллектива без преувеличения стали триумфаторами турнира.

В Кубке играли 12 команд, которые были разделены на две группы по шесть команд в каждой. Победители квартетов выходили в финал соревнований и боролись за главный трофей.

Гамурзиевцы попали в группу «А», где им удалось выиграть квартет с отрывом в один балл от второго места. Команда Дауда Мархиева одержала крупную победу над нальчикской «Академией Апшева» (3:0), разгромила дагестанскую «Школу Маркарова — 2» (4:0), с минимальным счетом 2:1 переиграла другую команду из Дагестана — «ФШМ».

В упорной и напряженной борьбе был обыгран «Бордо» из Дагомыса (2:1), который финишировал в группе за гамурзиевцами. Единственную осечку ингушская команда допустила в игре против «Ессентуки-1», сыграв с ними результативную ничью (2:2). Таким образом, «Ангушт-Гамурзиево» стал победителем группы, набрав 13 очков.

Команда Илеза Газдиева не испытала особых трудностей при выходе из группы, выиграв все пять игр, четыре из которых с крупным счетом. Ингушские юниоры разгромили «Ессентуки-2» (9:0), дагестанскую «Школу Маркарова — 1» (5:2), краснодарский "АФКК«(8:1), «Барсу» из Ессентуков (6:1) и обыграли анапский «Витязь» со счетом 4:2.

«Таким образом, в финале турнира встретились две ингушских команды, что уникально само по себе на соревнованиях такого уровня. Победа осталась за подопечными Илеза Газдиева, которые выиграли у своих сверстников со счетом 3:0», — подчеркнули в Минспорта РИ.

Командам-финалистам вручили кубки, дипломы и медали, а также некоторые игроки, лучше всех себя проявившие на турнире, получили индивидуальные награды.

Отмечается, что в составе победителей лучшим бомбардиром стал Мохаммед Тимурзиев, а лучшим игроком турнира был признан Керим Тамбиев. У гамурзиевцев приз лучшего защитника получил Ибрагим Цечоев, а Мусса Хамхоев был признан лучшим игроком в составе своей команды.