Команда «Завод» из Назрани защитила титул победителя первенства Ингушетии по мини-футболу

По информации портала ingfootball, за три тура до финиша турнира назрановцы опережали ближайшего преследователя команду «Брест» на семь очков. Для завоевания чемпионства «Заводу» в матче 16-го тура требовалось не проиграть гамурзиевской «Крепости». В итоге, в решающей игре «Завод» одержал уверенную победу над соперником со счетом 7:4, которая принесла футбольной дружине золотые медали соревнований. Теперь в оставшихся двух турах «Бресту», «Мочхо» и «Олимп-Карца» придется определить обладателей серебряных и бронзовых медалей.

Напомним, «Завод» за 16 игр одержал 14 побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение и с 43 очками занял первое место. Лучшим бомбардиром турнира в настоящее время является полузащитник «Завода» Илез Газдиев, забивший 23 мяча. Отметим, что команда из Заводского района г. Назрани в одиннадцатый раз в своей истории стала победителем первенства Ингушетии по мини-футболу, и пятый сезон кряду в мини-футбольном чемпионате ей нет равных.