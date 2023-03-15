Командно-штабные учения по тушению пожаров пройдут в горной части Ингушетии
16 марта на территории лесного фонда сельского поселения Армхи Джейрахского района пройдут командно-штабные учения, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба экологического ведомства.
Отмечается, что такие учения проводят для практической отработки действий при тушении лесных пожаров, повышения уровня слаженности всех уровней структур. В рамках учений будут скоординированы действия по маневрированию силами и средствами пожаротушения инспекторами Минприроды совместно с ГУ МЧС России по региону и органами местного самоуправления.
В ведомстве также отмечают, что сегодня, 15 марта, в городе Сунжа пройдет смотр сил и средств РСЧС на паводкоопасный период и пожароопасный сезон. ⠀