Командно-штабные учения по тушению пожаров пройдут в горной части Ингушетии

Отмечается, что такие учения проводят для практической отработки действий при тушении лесных пожаров, повышения уровня слаженности всех уровней структур. В рамках учений будут скоординированы действия по маневрированию силами и средствами пожаротушения инспекторами Минприроды совместно с ГУ МЧС России по региону и органами местного самоуправления.

В ведомстве также отмечают, что сегодня, 15 марта, в городе Сунжа пройдет смотр сил и средств РСЧС на паводкоопасный период и пожароопасный сезон. ⠀