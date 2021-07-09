Команды Ингушетии стали победителями всероссийских соревнований «Школа безопасности»

Соревнования проходили в городе воинской славы Малгобеке. В течение нескольких дней юные спасатели боролись за право назваться лучшими в комбинированной пожарной эстафете, на полосе препятствий, в поисково-спасательных работах в условиях чрезвычайной ситуации природного характера, в комбинированных силовых упражнениях и на маршруте выживания. Ребятам представилась возможность практически поработать с пожарно-спасательным оборудованием, подружиться со сверстниками и научиться действовать при различных чрезвычайных ситуациях.

Торжественная церемония закрытия соревнования началась с возложения венка у памятника солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. После минуты молчания начальник Главного управления МЧС России по Ингушетии полковник внутренней службы Вячеслав Борисов вручил победителям и призерам соревнований кубки, медали и дипломы.

В старшей группе второе место заняла команда Ставропольского края, третье место — команда Чеченской Республики. В младшей группе на втором месте — команда из Дагестана, на третьем — команда из Карачаево-Черкесии.

Праздничной атмосферы добавили и работники Культурно-досугового центра Малгобека, которые накануне дали концерт для участников соревнований. Солисты Зелимхан Барханоев, Мадина Байсахарова, Людмила Тебоева, Залина Тимиева, Амир Пугоев, Седа Мадагова, Вано Аветисов и ведущий Салман Бадиев продемонстрировали свое мастерство, что было высоко оценено публикой. Каждый номер артистов зрители встречали и провожали несмолкаемыми аплодисментами.