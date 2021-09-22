Нацпроекты

Комиссия полпредства в СКФО проверит в Ингушетии реализацию нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение»

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Комиссия полпредства Президента России в СКФО во главе с заместителем полномочного представителя Максимом Владимировым до 24 сентября будут проверять в Ингушетии реализацию нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Прежде чем выехать на строящиеся в рамках нацпроектов объекты, Владимиров совместно с премьер-министром региона Владимиром Сластениным заслушал на совещании отчеты руководителей профильных министерств.

Так, в рамках первой госпрограммы будет построено 16 школ, где в общей сложности будет создано около 11 тысяч ученических мест, а также 9 детских садов на 1 980 мест в рамках проекта «Демография».

Помимо этого, запланировано создание 8 футбольных полей, 8 спортплощадок и ремонт стольких же спортзалов в образовательных организациях, расположенных в сельской местности. Напомним, что основная работа в этой части уже выполнена.

Что касается проекта «Здравоохранение», он подразумевает поставку 31 единицы медоборудования в сердечно-сосудистый и онкологический центры региона, начавшееся строительство корпуса инфекционного отделения на 60 коек для детской республиканской клинической больницы, закупку передвижных мобильных медицинских комплексов и дополнительного оборудования для создания цифрового контура в сфере здравоохранения.

После совещания одним из первых объектов выездной проверки стала Ингушская республиканская клиническая больница имени Алаудина Ахушкова, где вместе с вице-премьером Марьям Амриевой в частности была осмотрена котельная учреждения и центр амбулаторной онкологической помощи, открытый в 2019 году. По итогам проверки было заключено, что котельная находится в исправном состоянии, работой центра Владимиров также остался доволен.

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