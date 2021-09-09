Комитет по делам молодежи Ингушетии продолжает цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Цель данных встреч состоит в том, чтобы донести до молодежи, что она является основной «группой риска», которую экстремисты используют в целях пропаганды как наиболее уязвимую и морально неустойчивую социальную прослойку. Они понимают, что это пора психологического становления ребят, и делают все, чтобы перетянуть их на свою сторону.

Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направление на активную деятельность, стремление к индивидуальному самовыражению и общению с людьми, разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное поведение, а также стремление выразить протест и почувствовать свою независимость.

Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. В связи с вышеизложенным Коммолодежи надеется, что несколько простых правил помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов.

Как отметил главный специалист отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи и развития добровольчества Магомед Ужахов, важно, чтобы здесь, у себя дома, молодые люди получили базу морально-нравственных принципов, которые будут являться ориентирами поведения, где бы они ни находились.

«Наша цель — донести до учащихся основные ценности, присущие нашему народу, уважение к родителям и любовь к Родине», — сказал он.