Комитет по делам молодежи Ингушетии проведет вечер поэзии «Флешбукинг» в Назрани
Комитет по делам молодежи Ингушетии совместно с активисткой Маккой Наурузовой проведёт 14 сентября в библиотеке Дворца культуры города Назрани вечер поэзии под названием «Флешбукинг».
В рамках мероприятия пройдут различные конкурсы, в том числе и конкурс на лучшую тавтограмму. Каждый, кто имеет отношение к сочинительству стихов, сможет представить слушателям свои труды и обменяться опытом.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Коммолодёжи региона, на мероприятие приглашаются молодые авторы. Начало в 11:00.