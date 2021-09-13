Комитет по делам молодежи Ингушетии проведет вечер поэзии «Флешбукинг» в Назрани

В рамках мероприятия пройдут различные конкурсы, в том числе и конкурс на лучшую тавтограмму. Каждый, кто имеет отношение к сочинительству стихов, сможет представить слушателям свои труды и обменяться опытом.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Коммолодёжи региона, на мероприятие приглашаются молодые авторы. Начало в 11:00.