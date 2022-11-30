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Комитет по делам молодежи Ингушетии провел акцию «Лайф по трезвому»

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Во второй школе сельского поселения Плиево Назрановского района прошла очередная акция «Лайф по трезвому», которую организовало молодежное ведомство Ингушетии.

В ходе мероприятия школьникам было подробно разъяснено о вреде наркотиков и последствиях от их употребления. Беседа проходила в формате «вопрос — ответ», где учащиеся задавали вопросы, а спикеры на них отвечали.

Как сообщили в Коммолодежи региона, также школьники подготовили тематическую сценку про наркозависимость.

Отмечается, что в акции принимали участие сотрудники реабилитационного центра «Дарб» и начальник отдела по связям с общественностью молодежного ведомства республики Саид Колоев.

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