Комитет по туризму Ингушетии объявил конкурс на создание малых архитектурных форм

Работы будут оцениваться по таким критериям, как степень самостоятельности и творческого подхода, оригинальность, художественный уровень, эстетическое оформление работы.

Результаты конкурса подведут 14 декабря. Более подробную информацию по конкурсам можно получить по номеру телефона +7 (925) 730-00-59, факс 8 (8734) 55-45-87 (Келигова Ася).

Как отметили в туристическом ведомстве региона, победители конкурсов получат денежное вознаграждение.