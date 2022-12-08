Конкурс

Комитет по туризму Ингушетии объявил конкурс на создание малых архитектурных форм

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Комитет по туризму Ингушетии объявил о начале приема заявок на три конкурса по созданию: малых архитектурных форм; фотозон; рисунков на стене.

Работы будут оцениваться по таким критериям, как степень самостоятельности и творческого подхода, оригинальность, художественный уровень, эстетическое оформление работы.

Результаты конкурса подведут 14 декабря. Более подробную информацию по конкурсам можно получить по номеру телефона +7 (925) 730-00-59, факс 8 (8734) 55-45-87 (Келигова Ася).

Как отметили в туристическом ведомстве региона, победители конкурсов получат денежное вознаграждение.

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