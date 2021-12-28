Комитет по туризму Ингушетии организовал подсветку в ночное время древнего башенного комплекса «Эрзи»

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Комитет по туризму Ингушетии организовал подсветку в ночное время древнего башенного комплекса «Эрзи» в Джейрахском районе республики.

«Кто-то к Новому году наряжает ёлки, а Комтуризма республики организует освещение башенного комплекса «Эрзи». Надеюсь, в следующем году мы продолжим данную работу и подсветим другие башенные комплексы Ингушетии», — сообщил газете «Ингушетия» глава туристического ведомства региона Беслан Мизиев.

Он выразил большую благодарность в реализации этой акции администрации Джейрахского района и руководству Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ингушетии.

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