Комитет по туризму Ингушетии подвел итоги конкурса «Рисунок на стене»
Комитет по туризму Ингушетии подвел итоги конкурса «Рисунок на стене», благодаря мероприятию стены трансформатора в Магасе в настоящее время украшают три красочных рисунка на разные темы.
В туристическом ведомстве региона сообщили, что в конкурсе приняли участие 3 команды по несколько человек.
Победительницами творческих состязаний стали ученицы Художественной студии «Галерея воображений». Им вручили денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. Все участники получили подарки и дипломы.
Всем ребятам Минспорта республики предложило бесплатно покататься на коньках на крытом катке.