Комитет по туризму Ингушетии подвел итоги конкурса «Рисунок на стене»

В туристическом ведомстве региона сообщили, что в конкурсе приняли участие 3 команды по несколько человек.

Победительницами творческих состязаний стали ученицы Художественной студии «Галерея воображений». Им вручили денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. Все участники получили подарки и дипломы.

Всем ребятам Минспорта республики предложило бесплатно покататься на коньках на крытом катке.