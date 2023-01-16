Комитет по туризму Ингушетии подвел итоги конкурса «Рисунок на стене»

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Комитет по туризму Ингушетии подвел итоги конкурса «Рисунок на стене», благодаря мероприятию стены трансформатора в Магасе в настоящее время украшают три красочных рисунка на разные темы.

В туристическом ведомстве региона сообщили, что в конкурсе приняли участие 3 команды по несколько человек.

Победительницами творческих состязаний стали ученицы Художественной студии «Галерея воображений». Им вручили денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. Все участники получили подарки и дипломы.

Всем ребятам Минспорта республики предложило бесплатно покататься на коньках на крытом катке.

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