Коммолодежи Ингушетии будет проводить встречи с участниками грантовых конкурсов каждую неделю

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В Комитете по делам молодежи Ингушетии состоялась очередная встреча с участниками грантовых конкурсов.

По информации ведомства, начальник отдела социального проектирования Багаудин Местоев побеседовал с потенциальными участниками грантовых конкурсов.

Отмечается, что в ходе мероприятия была проведена совместная работа по подготовке заявки для участия в конкурсе. Такие встречи в Коммолодежи республики будут проходить каждую неделю.

На протяжении последних лет участники грантовых конкурсов из Ингушетии заявляют о себе как о максимально конкурентоспособных, достигают больших успехов и показывают лучшие результаты.

Напомним, из 22 грантополучателей со всей страны на форуме «Машук-2022», 5 победителей — жители Ингушетии. В прошлом году они принесли в копилку региона 21% общего бюджета форума. В 2017 году ингушская молодежь заняла второе место по сумме грантов, а в 2018-2019 годах — первое место по общему объёму финансирования на форуме, который доходил до 30% от общего бюджета.

 

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