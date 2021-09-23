Коммолодежи Ингушетии направит волонтеров для оказания содействия в реконструкции старинной мечети в горной части республики

В настоящее время в Джейрахском районе идет восстановление старинной мечети, разрушенной в 1944 году. Датируется культурный объект XIX веком.

За восстановление мечети взялся Рамзан Султыгов, реставратор из Испании, на счету которого много сложных работ, в том числе и возрождение замков, храмов в Европе.