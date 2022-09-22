Коммолодежи Ингушетии провел антинаркотическую акцию в Назрановском колледже

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В Назрановском колледже сервиса и быта сотрудники комитета по делам молодежи Ингушетии совместно с Реабилитационным центром «Наследие» провели антинаркотическую акцию.

Студентам рассказали о количестве наркозависимых в республике и о том, что необходимо сделать для того, чтобы этот порочный круг не расширился, а также о пагубном влиянии любыхпсихотропных средств. В ходе акции был продемонстрирован короткометражный фильм о наркозависимом молодом человеке. Всем участникам мероприятия роздали буклеты «Лайф по трезвому!».

Молодёжное ведомство республики собирается провести по поручению Главы Ингушетии более 20 подобных мероприятий в различных учебных заведениях региона.

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