Коммолодежи Ингушетии провел антинаркотическую акцию в Назрановском колледже

Студентам рассказали о количестве наркозависимых в республике и о том, что необходимо сделать для того, чтобы этот порочный круг не расширился, а также о пагубном влиянии любыхпсихотропных средств. В ходе акции был продемонстрирован короткометражный фильм о наркозависимом молодом человеке. Всем участникам мероприятия роздали буклеты «Лайф по трезвому!».

Молодёжное ведомство республики собирается провести по поручению Главы Ингушетии более 20 подобных мероприятий в различных учебных заведениях региона.