Коммолодежи Ингушетии заключил соглашение по трудоустройству более 400 человек

«Предприятие готово предоставить хорошие трудовые условия, которые включают в себя бесплатный трансфер до работы и обратно, а также питание. Прием заявок проводится региональным отделением «Российские студенческие отряды», — сказал собеседник.

По его словам, всем желающим трудоустроиться на швейную фабрику нужно связаться с руководителем регионального отделения «Российские студенческие отряды» Адамом Ярыжевым, номер для связи: +7(928)093-73-48.

Напомним, швейная фабрика была открыта в Ингушетии в 2017 году, она располагается в сельском поселении Али-Юрт. Промышленный объект, при выходе на полную мощность, может обеспечить постоянной работой порядка 800 жителей, в основном женщин. На предприятии можно шить куртки из прочных тканей, джинсовые брюки, пиджаки, постельные принадлежности, джемперы, мужские и женские жакеты.