Коммолодежи Ингушетии заключил соглашение по трудоустройству более 400 человек
Председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии Анзор Мархиев и заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «4БРА» подписали соглашение о трудоустройстве свыше 400 студентов и незанятой молодежи на швейную фабрику, сообщили газете «Ингушетия» в пятницу, 22 октября, в пресс-службе Коммолодежи региона.
«Предприятие готово предоставить хорошие трудовые условия, которые включают в себя бесплатный трансфер до работы и обратно, а также питание. Прием заявок проводится региональным отделением «Российские студенческие отряды», — сказал собеседник.
По его словам, всем желающим трудоустроиться на швейную фабрику нужно связаться с руководителем регионального отделения «Российские студенческие отряды» Адамом Ярыжевым, номер для связи: +7(928)093-73-48.
Напомним, швейная фабрика была открыта в Ингушетии в 2017 году, она располагается в сельском поселении Али-Юрт. Промышленный объект, при выходе на полную мощность, может обеспечить постоянной работой порядка 800 жителей, в основном женщин. На предприятии можно шить куртки из прочных тканей, джинсовые брюки, пиджаки, постельные принадлежности, джемперы, мужские и женские жакеты.