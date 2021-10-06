Коммолодёжи Ингушетии пригласил всех желающих на мастер-класс по ораторскому мастерству, посвященному Юрию Левитану

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Комитет по делам молодежи Ингушетии пригласил всех желающих принять участие в мастер-классе по ораторскому мастерству, посвященному голосу Победы, великому диктору Юрию Левитану.

Участники тренинга узнают, как привлечь и удерживать внимание слушателей, уверенно выступать перед любой аудиторией, работать со своими страхами и совершенствовать свой голос.

Мастер-класс проведет популярный в республике поэт, диктор, проходивший обучение в Московской школе радио и телевидения, Мухаммад Точиев.

Мероприятие состоится 7 октября в 14:00 в Центре культурного развития города Магас. Для регистрации участия необходимо отправить ФИО на номер сотрудника Коммолодёжи региона 8(928)731-67-01.

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