Коммолодёжи Ингушетии пригласил всех желающих на мастер-класс по ораторскому мастерству, посвященному Юрию Левитану

Участники тренинга узнают, как привлечь и удерживать внимание слушателей, уверенно выступать перед любой аудиторией, работать со своими страхами и совершенствовать свой голос.

Мастер-класс проведет популярный в республике поэт, диктор, проходивший обучение в Московской школе радио и телевидения, Мухаммад Точиев.

Мероприятие состоится 7 октября в 14:00 в Центре культурного развития города Магас. Для регистрации участия необходимо отправить ФИО на номер сотрудника Коммолодёжи региона 8(928)731-67-01.