Коммолодёжи Ингушетии провел брейн-ринг «Нет террору!»

Участники интеллектуальной игры узнали, что такое терроризм и экстремизм, выделили отличия этих явлений, обсудили уголовную ответственность за преступления, связанные с экстремистской деятельностью и терроризмом, обозначили причины асоциальной активности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодёжном ведомстве, отдельное внимание было уделено вопросам вербовки в деструктивные террористические организации, после чего участники предложили свои способы, как не допустить вовлечение молодых людей в экстремистскую деятельность и как бороться с терроризмом в нашей стране.

По итогам брейн-ринга команда победителей и все участники были награждены дипломами и сертификатами.