Профилактика терроризма

Коммолодёжи Ингушетии провел брейн-ринг «Нет террору!»

0

В Комитете по делам молодежи Ингушетии провели брейн-ринг по теме профилактики экстремизма и терроризма.

Участники интеллектуальной игры узнали, что такое терроризм и экстремизм, выделили отличия этих явлений, обсудили уголовную ответственность за преступления, связанные с экстремистской деятельностью и терроризмом, обозначили причины асоциальной активности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодёжном ведомстве, отдельное внимание было уделено вопросам вербовки в деструктивные террористические организации, после чего участники предложили свои способы, как не допустить вовлечение молодых людей в экстремистскую деятельность и как бороться с терроризмом в нашей стране.

По итогам брейн-ринга команда победителей и все участники были награждены дипломами и сертификатами.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии пожелал студентам быть востребованными специалистами
Аэропорт «Магас» в Ингушетии отмечает свой 30-летний юбилей
В лесных угодьях Ингушетии ликвидирована браконьерская «засидка»
За минувший год в Ингушетии погибло 5 человек от отравления угарным газом
Сборная команда Ингушетии по греко-римской борьбе завоевала на первенстве СКФО 8 медалей
Постпредство Ингушетии при Президенте РФ укрепляет взаимодействие со студентами из республики
В Карабулаке Ингушетии за последние годы благоустроено 34 общественные территории
Прокуратурой Ингушетии организована проверка после ДТП с участием маршрутки
При столкновении четырех машин в Ингушетии пострадали четыре человека
Ряд актуальных вопросов обсудили в Магасе Глава Ингушетии и представители Газпрома
Полную газификацию Ингушетии планируется завершить к 2026 году

Главное

Яндекс.Метрика

 