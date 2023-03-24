Патриотизм

Коммолодёжи Ингушетии провёл военно-патриотическое мероприятие в одной из школ Малгобека

0

К началу весенней призывной кампании Комитет по делам молодёжи Ингушетии совместно с ГБУ «Молодой патриот» продолжает проводить ряд военно-патриотических мероприятий в учебных заведениях региона.

Так, в рамках реализации регионального проекта по патриотическому воспитанию «Долг каждого» в СОШ № 5 г. Малгобека прошло масштабное мероприятие с участием представителей органов исполнительной власти, военных учреждений и местных общественных организаций.

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, живой диалог с представителями Вооруженных сил России собрал на площадке образовательного учреждения свыше 100 человек.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась директор ГБУ «Молодой патриот» Мадина Богатырева. Она отметила, что служба в Вооруженных силах является долгом каждого мужчины, и привела в пример исторические факты и героические действия военнослужащих из числа представителей Ингушетии.

Старший сержант МО Павел Дьяков в свою очередь подчеркнул, обращаясь к молодёжи: «Вы будущее ваших родителей и вашего народа и именно вы станете будущим страны. Сейчас в интернет кидают множество различных фейков, я призываю вас быть бдительными и знать, что мы всегда готовы встать на вашу защиту».

Отмечается, что после мероприятия ребятам предложили попрактиковаться в сборке-разборке автомата, нескольких видов гранат и использовании двух видов глубинных металлоискателей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии завели уголовное дело после находки тайника с боеприпасами
Глава Ингушетии помог поисковому отряду «Патриот» приобрести профессиональное оборудование
Ингушский спортсмен Абукар Эльжаркиев стал победителем Всероссийского турнира по бразильскому джиу-джитсу
В Миннаце Ингушетии провели информационно-разъяснительную работу с руководителями НКО
Сокращение затрат животноводов привело к замедлению роста цен на мясо в Ингушетии
В Карабулаке прошёл сход граждан по вопросам военной службы по контракту
ИнгГУ вошел в топ-5 еженедельного рейтинга университетских Телеграм-каналов
Председатель Народного собрания Ингушетии принял дольщиков недостроенных домов
Сотрудники Управления Росреестра по Ингушетии провели мастер-класс для студентов ИнгГУ
Ингушский боксёр Рахим Джандигов стал призёром всероссийских соревнований в Казани
В Минспорта Ингушетии чествовали именитого тренера Яхью Мерешкова

Главное

Яндекс.Метрика

 