Коммолодёжи Ингушетии провёл военно-патриотическое мероприятие в одной из школ Малгобека

Так, в рамках реализации регионального проекта по патриотическому воспитанию «Долг каждого» в СОШ № 5 г. Малгобека прошло масштабное мероприятие с участием представителей органов исполнительной власти, военных учреждений и местных общественных организаций.

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, живой диалог с представителями Вооруженных сил России собрал на площадке образовательного учреждения свыше 100 человек.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась директор ГБУ «Молодой патриот» Мадина Богатырева. Она отметила, что служба в Вооруженных силах является долгом каждого мужчины, и привела в пример исторические факты и героические действия военнослужащих из числа представителей Ингушетии.

Старший сержант МО Павел Дьяков в свою очередь подчеркнул, обращаясь к молодёжи: «Вы будущее ваших родителей и вашего народа и именно вы станете будущим страны. Сейчас в интернет кидают множество различных фейков, я призываю вас быть бдительными и знать, что мы всегда готовы встать на вашу защиту».

Отмечается, что после мероприятия ребятам предложили попрактиковаться в сборке-разборке автомата, нескольких видов гранат и использовании двух видов глубинных металлоискателей.