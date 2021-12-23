Коммунальные службы города Малгобека Ингушетии оперативно среагировали на снегопад
Сотрудники МКУ «Благоустройство» в Малгобеке вывели спецтехнику сразу после начала снегопада на улицы города, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии.
Расчистку дорог начали с самого утра 22 декабря. Снегоуборочная машина двигалась от центральных улиц и до менее загруженных дорог. Также во избежание возникновения аварийных ситуаций проведены работы по подсыпке дорог песком.
Пешеходов и автолюбителей в мэрии Малгобека призвали быть предельно осторожными и проявлять максимум внимания.