Коммунальные службы города Малгобека Ингушетии оперативно среагировали на снегопад

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Сотрудники МКУ «Благоустройство» в Малгобеке вывели спецтехнику сразу после начала снегопада на улицы города, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии.

Расчистку дорог начали с самого утра 22 декабря. Снегоуборочная машина двигалась от центральных улиц и до менее загруженных дорог. Также во избежание возникновения аварийных ситуаций проведены работы по подсыпке дорог песком.

Пешеходов и автолюбителей в мэрии Малгобека призвали быть предельно осторожными и проявлять максимум внимания.

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