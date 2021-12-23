Коммунальные службы города Малгобека Ингушетии оперативно среагировали на снегопад

Расчистку дорог начали с самого утра 22 декабря. Снегоуборочная машина двигалась от центральных улиц и до менее загруженных дорог. Также во избежание возникновения аварийных ситуаций проведены работы по подсыпке дорог песком.

Пешеходов и автолюбителей в мэрии Малгобека призвали быть предельно осторожными и проявлять максимум внимания.